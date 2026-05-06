Hakkari'de Yeni Panel Köprü Çalışmaları - Son Dakika
06.05.2026 22:02
Vali Taşyapan, heyelan sonrası açılan alternativ yolda panel köprü çalışmalarını inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonucu kullanılamaz hale gelen Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergahta kurulumuna başlanan panel köprü çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan köprü çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Taşyapan, köprünün bulunduğu alanda kurulumunun bitme aşamasına geldiğini, sonraki işlemde köprünün Zap Suyu'nun üzerine yerleştirileceğini söyledi.

Kısa zamanda burada vatandaşlara daha kaliteli, güvenli ve daha kısa mesafede geçiş imkanı sağlayacaklarını belirten Taşyapan, çalışmada yer alan komutanlara, Mehmetçiğe, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığına teşekkür etti.

Vali Taşyapan, daha sonra Meskan Modüler Komando Üs Bölgesi Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşyapan'a Vali Yardımcıları Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz eşlik etti.

Kaynak: AA

