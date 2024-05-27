Hakkari'de asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayındaki olaylar değerlendirildi - Son Dakika
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Hakkari'de asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayındaki olaylar değerlendirildi

Hakkari\'de asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayındaki olaylar değerlendirildi

Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında, yılın ilk 5 ayında meydana gelen olaylar ile önceki yılın aynı dönemine ilişkin veriler değerlendirildi. Hırsızlık olayları %50 azalırken, dolandırıcılık olayları %36 arttı. Narkotik suçlara yönelik operasyonlar %33, kaçakçılık suçuna ilişkin operasyonlar ise %77 arttı. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve birim amirleri katıldı.

27.05.2024 19:53
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Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında yılın ilk 5 ayında meydana gelen olaylar ile önceki yılın aynı dönemine ilişkin veriler değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, 19-25 Mayıs tarihleri ile yılın 5 ayında meydana olaylar ile bir önceki yılın aynı dönemlerindeki olayların istatistiklerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldığı, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 36 arttığı bildirildi.

Kentte, narkotik suçlara yönelik operasyonların yüzde 33, kaçakçılık suçuna ilişkin operasyonların da yüzde 77 arttığına yer verilen açıklamada, farklı suçlardan aranan 54 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Narkotik, Hakkari, Politika, Güncel, Son Dakika

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