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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 86 Köy ve 177 Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 86 Köy ve 177 Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda 86 köy ve 177 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmalara başladı.

Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 86 Köy ve 177 Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı
13.01.2024 - 17:06,
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HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 86 köy ve 177 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Bölgede 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışla, kar kalınlığı, Yüksekova ilçe merkezinde yarım metreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Dün akşam başlayan yoğun kar nedeniyle de 62'si Yüksekova'da olmak üzere Hakkari genelinde 86 köy ve 177 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Dağlıca kara yolu ise ulaşıma kapatıldı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 86 Köy ve 177 Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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