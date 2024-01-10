 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'deki Mehmetçik, Ankara'daki öğrencilere mektupla cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'deki Mehmetçik, Ankara'daki öğrencilere mektupla cevap verdi

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup göndererek sevgilerini ileten Ankara'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine mektupla cevap verdi.

Hakkari\'deki Mehmetçik, Ankara\'daki öğrencilere mektupla cevap verdi
10.01.2024 - 12:55,
Abone Ol

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında görev yapan Mehmetçik, kendilerine mektup göndererek sevgilerini ileten Ankara'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencilerine mektupla cevap verdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencileri, Hakkari'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı.

Mektupların ulaşmasından kısa süre sonra, Mehmetçik de minik öğrencilere cevap yazdı. Mehmetçik'in kaleme aldığı mektuplar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonları sırasında 2022'de şehit olan ve okula adı verilen şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da öğrencileri, mektupları okumaları sırasında yalnız bırakmadı.

Mehmetçiğin duygu yüklü mektuplarını okuyan öğrenciler, hem duygulandı hem de mutlu oldu.

Anıtkabir semalarında dalgalanan Türk bayrağı, okula armağan edildi.

Bakanlık, Mehmetçik'in mektupları okuduğu ve öğrencilere cevap yazdığı anların görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hakkari, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'deki Mehmetçik, Ankara'daki öğrencilere mektupla cevap verdi - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:17:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'deki Mehmetçik, Ankara'daki öğrencilere mektupla cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement