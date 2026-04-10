Hakkari'den Filistin'e Destek Gösterisi

10.04.2026 14:47
Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in idam yasasını ve Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Hakkari'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami avlusunda bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nuh Salim, siyonistler tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı bir zaman diliminden geçtiklerini ifade eden Salim, şunları kaydetti:

"İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla direneceğiz. Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmıştır."

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu dile getiren Salim, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Basın açıklamasına AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Hakkari, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
