Hakkari Devlet Hastanesi'nde İlk Bypass ve Kalp Ameliyatları - Son Dakika
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Hakkari Devlet Hastanesi'nde İlk Bypass ve Kalp Ameliyatları

Hakkari Devlet Hastanesi, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatlarına ev sahipliği yaptı.

25.12.2024 20:16
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Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari Devlet Hastanesinde, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları yapıldı.

Yeni poliklinik ve ünitelerin açıldığı, uzman doktor ve nitelikli personelin görevlendirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde, çevre illere sevk edilen hasta sayısı azaldı.

Hastane bünyesinde 3 yıl önce kurulan kalp merkezinde de şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişiye koroner anjiyografi işlemi yapıldı.

Merkezde bir ay önce kalp damar cerrahisi ameliyathane ünitesinin kurulmasıyla üçüncü basamak hastanelerde yapılan ve kent için "ilk" olarak değerlendirilen ameliyatların da yapılmasına başlandı.

Şemdinli ilçesinden gelerek kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Cengiz Çelik'in bypass, 51 yaşındaki Keziba Geylan'ın ise kalp kapakçığı ameliyatı olmasına karar verildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi ile yapılan işbirliği kapsamında, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'in başkanlığında profesör, uzman doktor ve hemşirelerden oluşan 9 kişilik ekip kente geldi.

Söz konusu ekip, ünitede görevli doktor ve hemşirelerin de katılımıyla Çelik ile Geylan'ın ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hastaneyi ziyaret ederek Prof. Dr. Özatik, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Hastane Başhekimi Serhan Arman ile bir araya geldi, ameliyata giren doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, gazetecilere, bir ay önce Sağlık Bakanlığını ziyaretlerinde açık kalp ameliyatları dahil olmak üzere zor ameliyatların yapılabileceği bir ünite ve yoğun bakımın kurulması talebinde bulunduklarını söyledi.

Bunun üzerine hastaneye söz konusu ameliyatların yapılabileceği üniteyi kazandırdıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün burada mentörlük süreçlerinin altyapı kurulumları tamamlandı. Burada 2 hastamızın bypass ve kalp kapakçığı ameliyatı gerçekleştirildi. Bu bizim açımızdan çok önemli. Hastalarımızın bu tür hastalıklarda burada şifa bulacak olması bizi mutlu etti. İl Sağlık Müdürümüze, Başhekim Mehmet Ali Bey'e, hastanemizin başhekimine ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyorum. Hastanemizin kapasitesinin geliştirilmesi konusunda desteğini esirgemiyor. Yüksekova Devlet Hastanemizde de anjiyo ünitesinin kurulumu için malzeme ve ekipman alımları tamamlandı. Kurulum süreci başlıyor."

"Hastalarımız yoğun bakım takibindeler"

Prof. Dr. Özatik de ünitenin kurulum aşamasında önce altyapı hazırlıklarını tamamladıklarını, ihtiyaç olan ekipmana ilişkin istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Daha sonra Hakkari'den doktor, hemşire ve teknisyenlerin Bilkent Şehir Hastanesinde eğitim aldığını dile getiren Özatik, "Yaklaşık 4 ay önce de bir öncü ekibimiz gelerek yerinde denetimlerini tamamladı. Ünite kurulduktan sonra da uygun hastamızı bekliyorduk. Buradaki arkadaşlar gelen hastaların durumunu ilettiler. Biz de sonuçları değerlendirdik. Dün geldik ve hastalarımızı gördük. Onların onayını aldık. Bugün de çok şükür ameliyatlarını başarıyla tamamladık. Şimdi hastalarımız yoğun bakım takibindeler. İnşallah bu süreci de atlatacaklar. Ailelerine sağlıkla teslim edeceğiz. Biz de bunun onur ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çelik'e ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Devlet Hastanesi'nde İlk Bypass ve Kalp Ameliyatları - Son Dakika

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