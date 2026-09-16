Hakkari Geçitli\'de 2010\'daki saldırıda ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Hakkari'de merkeze bağlı Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi mezarları başında anıldı.

Köy yolunda 16 yıl önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, köy mezarlığına gelerek hayatını kaybedenlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Saldırıda oğlunu, kızını ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol, oğlunun kullandığı minibüsün 16 yıl önce bugün sabah saatlerinde kent merkezine gittiği sırada saldırının meydana geldiğini söyledi.

Geçen zamana rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Erol, "Saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. Yıl dönümlerinde mezarlığa geliyorum. Burada Kur'an-ı Kerim okuyorum, dua ediyorum. Bu olayı hiç unutamam. Acımız çok büyük. Bu olaydan sonra çok yıprandık. Ölümlerin kimseye bir faydası yok. Şu anki süreç de çok iyi. Süreci destekliyorum. Ölümler yok. Herhangi bir sorun yok. Çok memnunum." dedi.

Olay

Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.