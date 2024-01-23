Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Hakkari Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çevre ve Yaşam kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğrafını seçen Yıldırım, haberde Mirwais Amir'in "Yıkılan hayatlar" ve sporda Emin Sansar'ın "Yumruk" karesine oy verdi.

"Deprem: Umut kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve Gazze: Kanıt kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı karesini tercih eden Yıldırım, muhabirleri tebrik etti, oylamadaki fotoğrafların hepsinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.