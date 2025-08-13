Hakkari Jandarma'ya Yeni Araçlar Tahsis Edildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına, asayiş hizmetlerinde kullanılacak yeni araçlar tahsis edildi.

Valiliğin Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, personelin görevinin daha etkin şekilde yerine getirmesi amacıyla envantere yeni araçlar eklendiği belirtildi.

Araçların yüksek performanslarıyla öne çıktığı belirtilen açıklamada, araçların şehir içi ve kırsal alanlarda devriye, olaylara hızlı müdahale ve suçla mücadelede önemli rol üstleneceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu araçlarla jandarma personelinin, vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunmaya devam edeceği kaydedildi.