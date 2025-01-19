Hakkari Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Hakkari Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, sömestir tatilinde kayakseverlerle dolup taşıyor.

19.01.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'nde sömestir ve hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kent merkezine 12 kilometrelik ulaşım imkanıyla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, aileleriyle birinci etaptaki pistlerde hizmet veren kayak merkezine geldi.

Kent merkezinin yanı sıra farklı illerden gelen kayak tutkunları, kayak ile snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı aileler de merkezin farklı noktalarında piknik yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bekledi.

Aksaray'dan gelen Nail Gülönü, AA muhabirine, kayak yapmak ve bölgenin doğasını görmek için kente geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini dile getiren Gülönü, "Kar kalınlığı iyi. Güzel bir ortam var. Hakkari insanıyla, doğasıyla mükemmel. Tesis çok güzel ve bayağı kalabalık. Hava da güzel. Herkes çayını, semaverini getirmiş. Doğayla iç içe zaman geçirip kayak yapıyor. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

İsa Kaya da tesiste birçok olanağın bulunduğunu dile getirerek, "Kar bu sene az yağdı. O bizi biraz üzüyor. Tesisimiz güzel. Biz de arkadaşlarla geldik. Ben snowboardla kayıyorum. Dağlarımız çok güzel. Dağlardaki parkurlarda ve pistlerde kayıyoruz. Kristal kar var. Bugün ortam çok güzel. Herkes güzel zaman geçiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, hakkari, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.