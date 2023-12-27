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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursları gezdi ve okuma yazma kursundaki kadınlarla sohbet etti. Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Yılmaz, okur yazarlığın önemine değindi. Ayrıca, kursa katılan 65 yaşındaki Emine Kaçar'a teşekkür etti ve merkezin diğer bölümlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti
27.12.2023 - 14:31,
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Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Mehmet Kanat ile kurumu ziyaret eden Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursları gezdi.

Farklı yaşlardan 19 yetişkinin bulunduğu okuma yazma kursundaki kadınlarla sohbet eden Yılmaz, okumanın yaşının olmadığını belirterek, okur yazarlığın önemine değindi.

Kursa katılan 65 yaşındaki Emine Kaçar'a azminden dolayı teşekkür eden Yılmaz, merkezin diğer bölümlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA
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