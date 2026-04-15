"Hakkari'nin matematik dehaları" uluslararası yarışmada şampiyonluk hedefliyor

15.04.2026 11:36
Ortaokul öğrencileri Halil İbrahim Atlı ve Kuzey Tok, birçok ülkeden öğrencinin katıldığı çevrim içi yarışmalarda rakiplerini eleyerek İngiltere, İtalya ve Kanada'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti - Atlı: - "Ağustosta finale katılacağım. Sınavda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve ödülü almayı hedefliyorum. Bunu başarabilmek için çok çalışmam lazım"

Hakkari'de 6. sınıf öğrencileri Halil İbrahim Atlı ve Kuzey Tok, uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle katılmaya hak kazandıkları farklı ülkelerdeki matematik finallerinde şampiyonluk hedefliyor.

Dağgöl Mahallesi'ndeki Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek Ortaokulu öğrencileri Atlı ve Tok, matematik alanındaki yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini çekti.

Okuldaki öğretmenlerin yönlendirmesiyle uluslararası matematik yarışmalarına katılan 2 öğrenci, rakiplerini geride bırakarak başarılarıyla kentin gururu oldu.

15 Mart'ta uluslararası düzeyde organize edilen çevrim içi "Xpert Math" yarışmasında altın madalya kazanan Halil İbrahim Atlı, 10-15 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak finale katılma hakkı elde etti.

1 Şubat'ta yapılan çevrim içi "Stem Matematik Olimpiyatları" ile 7 Mart'taki "Spirit of Math" yarışmasında üçüncülük elde eden Kuzey Tok da 2-6 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da ve 25 Ağustos-2 Eylül'de Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Atlı ve Tok, yüz yüze yapılacak olan final yarışmalarında da aynı başarıyı göstererek yurda birincilikle dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Çok çalışmam lazım"

Atlı, AA muhabirine, girdiği sınavın çevrim içi yapıldığını ve müfredat dışı soruların da yer aldığını söyledi.

Zorlanmasına rağmen sınavın güzel geçtiğini, stres yapmadan soruları yanıtladığını anlatan Atlı, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Kendime olan güvenim arttı. Matematiğe ayrı bir sevgim var. Ağustosta finale katılacağım. Sınavda ülkemi en iyi temsil etmeyi ve ödülü almayı hedefliyorum. Bunu başarabilmek için çok çalışmam lazım. Bu, sadece zekayla olacak bir iş değil. Müfredat dışı konular geliyor ve bireysel değil takım başarımız da önemli bu sınavda. Düzgün bir şekilde çalışabilirsem bu sınavı rahatlıkla kazanabileceğimi düşünüyorum. Diğer sınavda birinci olmak çok güzel bir duyguydu. Ailem de çok iyi bir şekilde karşıladı. Hepsi çok mutlu oldu. Öğretmenlerim beni çok destekledi, konuları en güzel biçimde anlattı. Öğretmenlerimizin bize katkısı çok oldu."

"Çok mutlu ve gururluyum"

Kuzey Tok da finallerde ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Okuldaki derslerinin iyi geçtiğini dile getiren Tok, "Bana destek çıkan anneme, babama ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu başarıları elde ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Okulda örnek gösteriliyorum. Elde edeceğim başarılarla daha çok örnek gösterilmek istiyorum." dedi.

Tok'un babası Mustafa Tok ise oğlunun matematik ve fen bilimlerdeki başarısıyla dikkati çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedefleri doğrultusunda ona rehber olmaya çalışıyoruz. Kuzey bu konuda bizi hiç yanıltmadı. Girdiği sınavlarda güzel başarılar elde etti. Sadece sınavlarda değil kendi okulunda da başarılı bir çocuk. Spirit of Math yarışması yapıldı. Bu yarışmada bronz madalya aldı. Kanada Toronto Üniversitesinden kabul aldı. Stem Matematik Olimpiyatlarına da katıldı. Buradaki başarısıyla da Roma'da yapılacak finalde yarışacak. Tales Fen Olimpiyatları'nda da ciddi bir başarı elde ederek finallere kaldı. Onun da finali 16 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Arkadaşlarıyla diyaloğu çok iyi. İletişimi de kuvvetli bir çocuk."

Matematik öğretmeni Mustafa Arslan ise iki öğrencinin de matematik derslerinde akranlarına göre soruları daha çabuk cevapladığını anlattı.

Başarılarını fark ettikten sonra çocukların aileleriyle görüştüklerini aktaran Arslan, "Bu görüşmelerde çocukların sayısal derslere ayrı bir ilgilerinin olduğunu öğrendik. Diğer öğretmenlerimiz ve ailelerin de desteğiyle bu başarıları elde ettiler. İkisinin de potansiyeli çok yüksek. Onlardan ümitliyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

