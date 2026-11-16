Hakkari Şemdinli'de 2 çuvaldaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuyu jandarma ele geçirdi - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de 2 çuvaldaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuyu jandarma ele geçirdi

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Hakkari Şemdinli\'de 2 çuvaldaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuyu jandarma ele geçirdi
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Hakkari Şemdinli'de düzenlenen jandarma operasyonunda 2 çuval içinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun 21 kilo 43 gramı sentetik, 1 kilo 993 gramı eroin çıktı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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