 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari Şemdinli'de Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Şemdinli'de Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Hakkari Şemdinli\'de Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Ekber Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için güvenlik tedbirlerinin önemine vurgu yaptı. Taşımalı sistemde görev alan herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirten Ateş, öğrencilerin sağlıkla ve huzurla okullarına ulaşmalarının amaçlandığını ifade etti.

02.02.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, çocukların evlerinden güvenli ve sağlıklı şekilde çıkıp dönmesini sağlamak ve bulundukları ortamda huzur içinde eğitim görmeleri için bir arada bulunduklarını söyledi.

Çocukların, gençlerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerinin oluşması olduğunu belirten Ateş, taşımalı sistemde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş, "Taşımalı sistemde görev almaya talip olan herkes şartları yerine getirmek zorunda. Nedeni, benim mutlu olmam için değil, o arabada yolculuk yapacak yavrularımızın, çocuklarımızın sağlıkla, huzurla okullarına ulaşması." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Palalı Sabri'nin ölümü sonrası Ebru Polat'la tatil görüntüleri yeniden gündemde
    13:04 Palalı Sabri'nin ölümü sonrası Ebru Polat'la tatil görüntüleri yeniden gündemde

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.

  • Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi
    12:57 Yeniden Refah Partisi 45 yeni belediye başkan adayını belirledi

    Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.

  • Çin'de Baba ve İlişkisi Olan Kadının İdam Cezası İnfaz Edildi
    12:52 Çin'de Baba ve İlişkisi Olan Kadının İdam Cezası İnfaz Edildi

    Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.

  • Şantiyede çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti
    12:46 Şantiyede çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.

  • İntihar ettiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
    12:31 İntihar ettiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

    2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Malezya'da eski Başbakan Najib'in 12 yıllık hapis cezasında indirime gidildi
    12:09 Malezya'da eski Başbakan Najib'in 12 yıllık hapis cezasında indirime gidildi

    Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.

  • Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen estetik hali ortaya çıktı
    11:57 Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen estetik hali ortaya çıktı

    Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.

  • CHP'li aday seçim yarışından çekildi! Açıklaması gündem oldu
    11:55 CHP'li aday seçim yarışından çekildi! Açıklaması gündem oldu

    CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.

Hakkari, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Şemdinli'de Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 13:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Şemdinli'de Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement