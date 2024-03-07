Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesini ziyaret etti

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık'tan 8 Mart mesajı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirtti. Karamık, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, kadınlara hak ettiği değerin verilmesinin sadece tek bir güne indirgenemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini belirten Karamık, Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlendiğini ve kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer alması için teşvikler ve projeler yürüttüklerini söyledi.