Hakkari Valisi Ali Çelik şehit ailelerinin bayramını kutladı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çelik, Durankaya beldesinde ikamet eden şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ile şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitler için dua eden Çelik, ayrıca Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Salih Özatak ve Salih Kaplan'ın günlerini ve bayramlarını kutladı.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Çelik, misafirperverlikleri için şehit ailelerine teşekkür etti.

Çelik'e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve protokol üyeleri eşlik etti.