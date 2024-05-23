Hakkari Valisi Ali Çelik Şemdinli'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik Şemdinli'de Ziyaretlerde Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik Şemdinli\'de Ziyaretlerde Bulundu

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve kurs görevlilerinden eğitimler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Çelik, yatılı eğitim görmenin kazandırdığı disiplin ve arkadaşlık ortamı hakkındaki tecrübelerini paylaştı. Ayrıca Çelik, Altınsu Köyü Atatürk İlk Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek düzenlenen kermese katıldı, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi ve sergilerin açılışını yaptı. Çelik ayrıca Belediye Başkanı Fahri Şakar'ı ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.05.2024 18:59
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve kurum amirleriyle ilçedeki Kur'an kurslarını ziyaret eden Çelik, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve kurs görevlilerinden verdikleri eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, yatılı eğitim görmenin öğrencilere kazandırdığı disiplin, irade ve arkadaşlık ortamı hakkındaki tecrübelerini aktardı.

Dünyadaki en büyük güzelliğin merhamet olduğunu söyleyen Çelik, "Gitmek istediğiniz yeri bilirseniz muhakkak varırsınız. Yeter ki azminizi, iradenizi ve mücadelenizi eksik etmeyin. Allah içinizden merhameti, adaleti, ahlakı, sevgiyi hiç eksik etmesin. Umarım hepiniz bu dünyadaki en önemli makama erişirsiniz." dedi.

Kur'an kurslarının yapımında ve yaşatılmasında emeği bulunan herkese teşekkür eden Çelik, daha sonra Altınsu Köyü Atatürk İlk Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, düzenlenen kermese katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çelik, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisini izledi, düzenlenen sergilerin açılışını yaptı.

Belediye Başkanı Fahri Şakar'ı makamında ziyaret eden Çelik, proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı, görevinde başarılar diledi.

Çelik, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ameliyat olan Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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