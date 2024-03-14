Hakkari Valisi Ali Çelik, Tıp Bayramı dolayısıyla hastaneyi ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hastaneye giden Çelik, görev başındaki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi, günlerini kutladı.
Servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, şifa dileyen Çelik'e, Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara eşlik etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 28. ve 29. haftaların müsabaka programı belirlendi. Programa göre, 28. hafta maçları 2-4 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 29. hafta maçları ise 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına çiçek armağan etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Sokağı'nda minikler, renkli bir kukla gösterisiyle eğlendi. Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gösteri, miniklerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Burkina Faso Büyükelçisi Some'ye başarılar diledi ve Türkiye'nin Afrika açılımının önemini vurguladı. Ayrıca, Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ile Asya ile ticaret, yatırım ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan bazı sendikalara üye sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi, özlük hakları ve iş güvenliği talepleri dile getirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirterek, atık suların arıtılarak şehrin verimli topraklarıyla buluşacağını söyledi. Yumaklı, suyun değerinin arttığını ve her damlasının ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Açılışı yapılan tesis, 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım araziyi sulayacak su sağlayacak ve Afyonkarahisar'ın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna'ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatını talep eden önerge, 690 milletvekilinden 495'inin aleyhte oy kullanmasıyla reddedildi. Almanya Başbakanı Scholz, füzelerin sevkiyatına karşı olduğunu belirtmişti.
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