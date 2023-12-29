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Hakkari-Van Kara Yolunda Heyelan Sonucu Kamyonete Parçalar Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hakkari-Van Kara Yolunda Heyelan Sonucu Kamyonete Parçalar Düştü: 3 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki bir kamyonete düştü. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım durdu ve ekipler çalışmalara başladı.

29.12.2023 - 09:54,
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HAKKARİ- Van kara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. (DHA)

Hakkari-Van Kara Yolunda Heyelan Sonucu Kamyonete Parçalar Düştü: 3 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari-Van Kara Yolunda Heyelan Sonucu Kamyonete Parçalar Düştü: 3 Yaralı - Son Dakika
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