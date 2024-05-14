Hakkari-Van kara yolunda minibüs yamacı çarptı, 9 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Hakkari-Van kara yolunda minibüs yamacı çarptı, 9 kişi hafif yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda minibüs yamacı çarptı, 9 kişi hafif yaralandı

Hakkari-Van kara yolunun Çiftlik mevkiinde, akaryakıt tankeri yan yattı. Tanker kazasının yaşandığı bölgeden geçen minibüs, kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada minibüsteki 9 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karayolları ekipleri, kaza riskine karşı kumlama çalışması yaptı.

14.05.2024 11:45
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Hakkari-Van kara yolunda yamaca çarpan minibüsteki 9 kişi hafif yaralandı.

Kara yolunun Çiftlik mevkiinde, sürücüsü öğrenilemeyen 72 AAE 791 plakalı akaryakıt tankeri yan yattı.

Tanker sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın yaşandığı bölgeden geçen Haci İnal idaresindeki 47 LF 541 plakalı minibüs de olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride kontrolden çıkarak yamaca çarptı.

Bu kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, Karayolları 114. Şube Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolda kaza riskine karşı kumlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari-Van kara yolunda minibüs yamacı çarptı, 9 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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