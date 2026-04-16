Hakkari-Van Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Hakkari Valiliği, Hakkari- Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede akıntının artması ve riskin büyümesi nedeniyle güzergahın geçici olarak araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39. kilometresinde Akçalı mevkisinde heyelanın yaşandığı bölgede akıntının arttığı, riskin büyüdüğü ve yolda çökmelerin oluştuğu ifade edildi.

Bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu güzergahın geçici olarak tüm taşıt trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımız tarafından bölgede gerekli güvenlik, teknik inceleme ve alternatif güzergah oluşturma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yolun yeniden ulaşıma açılmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın yetkili kurumlar tarafından yapılacak açıklama, uyarı ile yönlendirmelere riayet etmeleri önem arz etmektedir."