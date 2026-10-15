Hakkari-Van yolunda devrilen akaryakıt tankerinde sıkışan sürücü yaralandı

Hakkari-Van yolunda devrilen akaryakıt tankerinde sıkışan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağış nedeniyle kayganlaşan Hakkari-Van kara yolunda akaryakıt tankeri Yeni Köprü mevkisinde devrildi. Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari- Van kara yolunda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Yeni Köprü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FPH 389 plakalı akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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