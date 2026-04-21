Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari-Van Yolunda Heyelan, Ulaşım Kesildi

21.04.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım durdu, sürücüler kalıcı çözüm istedi.

HAKKARİ- Van kara yolunda, heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Kente en yakın il olan Van ile kara yolu bağlantısı tamamen kesilirken, bölgede mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Heyelanın bölgesi, Demirören Haber Ajansı muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarındaki Entegre Katı Atık Tesisi, 11 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gördü. Yoğun yağışlar nedeniyle zeminin zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu. Heyelan sonrası zeminde derin çatlaklar ve çukurlar oluştu.

Aynı bölgede 1 gün sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle Hakkari-Van kara yolu ulaşıma kapandı. İlk etapta Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol belirli saatlerde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak 2 gün önce etkili olan yeni yağışların ardından yaşanan ikinci heyelan nedeniyle yol tamamen kapandı. Kara yolunun her 2 tarafında bekleyen çok sayıdaki araçlardaki vatandaşlar mağdur oldu, bazı kişilerin yolun karşısına geçebilmek için patika yolları kullandığı da görüldü. Kara yolunu kapatan heyelanın büyüklüğü DHA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

'ALTERNATİF YOL İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Bölgede alternatif ulaşım güzergahı oluşturulması için Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşların güvenlik nedeniyle bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:20:31. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari-Van Yolunda Heyelan, Ulaşım Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.