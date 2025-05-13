Hakkari ve Van'da 339 kg uyuşturucu ele geçirildi

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 339 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 339 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açılamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari ve Van'da 339 Kg uyuşturucu madde ele geçirdik. Hakkari ve Van'da Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hakkari: Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; bir evde uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla yapılan aramada; 143 kg Eroin, 25 kg Metamfetamin ve 21 kg Skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van: Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kg Metamfetamin ve 30 kg skunk olmak üzere toplam 150 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."