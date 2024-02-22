Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 Operasyonu kapsamında 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirildi.

22.02.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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