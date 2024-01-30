Hakkari Yüksekova\'da çığ düştü, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca bölgesinde çığ düştü, tonlarca kar kütleri karayolunu kapladı. Karayolu ekipleri düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatırken, 10 metre yükseklikten düşen personel ağır yaralandı.

Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.