Hakkari Yüksekova\'da Gaziler Günü programına Kaymakam Volkan Hülür ve gaziler katıldı

Hakkari Yüksekova'da Gaziler Günü programına Kaymakam Volkan Hülür ve gaziler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa Kaymakam Volkan Hülür, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.
Programa Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 7. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Ali Sığırtmaç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA
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