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Hakkari Yüksekova'da Kar Yağışı: Araçlar ve Evler Karla Kaplandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Kar Yağışı: Araçlar ve Evler Karla Kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı ilçede, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Belediye ve Karayolları ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Vatandaşlar da evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.

Hakkari Yüksekova\'da Kar Yağışı: Araçlar ve Evler Karla Kaplandı
14.01.2024 - 11:29,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova'da, kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçti.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü, Karayolları ekipleri de bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.

Kaynak: AA
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