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Hakkari Yüksekova'da meydana gelen depremlerin ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da meydana gelen depremlerin ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,5 şiddetindeki depremlerin ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda depreme ilişkin gelişmeler ele alındı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. İl Afet Müdahale planı çerçevesinde görevlilerin sahada incelemelere devam ettiği ifade edildi.

Hakkari Yüksekova\'da meydana gelen depremlerin ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
31.12.2023 - 23:45,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,5 şiddetindeki depremlerin ardından "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda depreme ilişkin gelişmeler ele alındı.

İlgili kurum amirlerinden bilgi alan Çelik, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini aktaran Çelik, İl Afet Müdahale planı çerçevesinde görevlilerin sahada incelemelere devam ettiğini aktardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4, 20.06'da ise 4,5 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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