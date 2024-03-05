Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu, genişletiliyor.
İlçe Özel İdaresine Bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, köy yolunun genişletilmesi için çalışma yürütüyor.
13 kilometrelik yolun 11 kilometresinde çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan kısmı da bitirmek için çaba sarf ediyor.
Köy sakinleri, genişletilen yolun sıcak asfaltla kaplanmasını istiyor.
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