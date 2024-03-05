Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu genişletiliyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu genişletiliyor

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu genişletiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolunun genişletilmesi için İlçe Özel İdaresine Bağlı Şantiye Şefliği ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler, 13 kilometrelik yolun 11 kilometresinde çalışmaları tamamladı ve kalan kısmı da bitirmek için çaba sarf ediyor. Köy sakinleri, genişletilen yolun sıcak asfaltla kaplanmasını istiyor.

05.03.2024 16:39
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu, genişletiliyor.

İlçe Özel İdaresine Bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, köy yolunun genişletilmesi için çalışma yürütüyor.

13 kilometrelik yolun 11 kilometresinde çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan kısmı da bitirmek için çaba sarf ediyor.

Köy sakinleri, genişletilen yolun sıcak asfaltla kaplanmasını istiyor.

Kaynak: AA

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