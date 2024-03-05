Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu, genişletiliyor.

Yapay zeka ile meme kanseri teşhisi süresi azaltıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, yapay zekanın kullanılmasıyla taramaların okunma süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yapay zeka ile ilgili diğer projelerin de üzerinde çalışıldığı ifade edildi.