Hakkari Zapspor, Bulanık Kopspor\'u 6-0 Yendi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bulanık Kopspor'u 6-0 yendi.

Hakkari Zapspor, ligin 23. haftasında Bulanık Kopspor'u konuk etti.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakadan önce, okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.