Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın Kamerunlu forveti Maria Gisele Divine Ngah Manga, \'2023 Kamerun Altın Top\' ödülünü kazandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Kamerunlu forveti Maria Gisele Divine Ngah Manga (21), ülkesinde, '2023 Kamerun Altın Top, 'Ballon d'Or' ödülünü kazandı. Kente dönen Manga'ya, takımı da pasta ile sürpriz yaptı.

Hakkari'de, 2008 yılında kurulan ve ciddi başarı elde edip 5 yıl önce Süper Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yerli ve yabancı futbolcularıyla tanınıyor. Takım, kadrodaki eksikliklerini de yetenekli oyuncularla gidermek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 5 aydır Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Spor formasını giyen forvet oyuncu Manga, '2023 Kamerun Altın Top' ödülünü kazandı. Manga'ya Altın Top ödülünü, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o verdi.

Ödülünü alıp kente dönen futbolcu Manga'ya, takımı da pasta hazırlayıp sürpriz yaptı. Maria Gisele Divine Ngah Manga, çok çalıştığını ve çalışmanın karşılığını aldığını belirterek, Hakkari'de beraber top oynadığı arkadaşlarını çok sevdiğini söyledi. Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur ise Manga'nın çok başarılı bir oyuncu olduğunu, bundan sonraki sezonlarda da beraber çalışacağını söyledi.