Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Samsun'da yakalandı

Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Samsun'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince 20 Ekim'de yakalandı. İşlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün İlkadım ilçesinde olduğu belirlendi.
Ekiplerce 20 Ekim'de yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA
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