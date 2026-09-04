Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari, Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari, Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı

Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari, Kırıkkale\'de annesinin evinde yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.M., Yahşihan ilçesinde annesinin evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da otellere kayıt yaptırarak izini kaybettiren hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

KIRIKKALE'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'daki farklı otellere kayıt yaptırdığı belirlenen cezaevi firarisi A.M., Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 2023 yılında cezaevinden firar eden ve 3 yıldır aranan A.M.'nin İstanbul'da farklı otellerde kayıt yaptırdığı ancak Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. İncelemede, firari hükümlünün Yahşihan ilçesinde annesinin evinde saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., gözaltına alındı. Hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güvenlik, İstanbul, Yahşihan, Cezaevi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari, Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

15:21
Leroy Sane’den Galatasaray’ı kızdıracak hamle
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
15:06
Silivri’deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:33:09. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan firari, Kırıkkale'de annesinin evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement