Hakkında 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Siirt'te hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda hakkında 43 suç kaydı ve 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Operasyon sonucu yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.