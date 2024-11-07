Antalya'da hakkında kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, silahla tehdit ve gasp suçlarından 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında 23 Yıl Ceza Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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