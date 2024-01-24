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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 103 Milyon Lira Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 103 Milyon Lira Cezası Uyguladı

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 lira, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye 27 milyon 82 bin 889 lira, hazır beton ve çimento üreticisi işletmelere 15 milyon 239 bin 294 lira, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye de 4 milyon 969 bin 335 lira ceza verildi. Bakanlık, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya devam edecek.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İşletmelere 103 Milyon Lira Cezası Uyguladı
24.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 10:00
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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun son toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Bakanlıkça, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yürütüldü, tespit edilen aykırılıklar toplantıda görüşüldü.

Bu kapsamda, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Otomotiv sektöründe, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletmeye 27 milyon 82 bin 889 lira ceza kesildi.

Kurul, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15 milyon 239 bin 294 lira, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye de aynı nedenle 4 milyon 969 bin 335 lira ceza verdi.

Böylece, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olan uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere 103 milyon 160 bin 995 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre, Bakanlık, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya devam edecek.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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