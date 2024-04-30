Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk bölgesinde 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini ifade etti.

30.04.2024 14:55
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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