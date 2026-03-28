Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haldun Taner'in Eseri 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' Prömiyer Yaptı

28.03.2026 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haldun Taner'in oyunu, DasDas'ta sahnelendi. Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi, tüm biletler tükendi.

Haldun Taner'in başyapıtlarından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu, prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

DasDas'ta sahnelenen oyunda Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın ve Taner Rumeli rol aldı.

Sadece 10 temsille sanatseverlerle buluşacak eser bugün bir kez daha DasDas'ta sahnelenecek.

Türk tiyatrosunun geçirdiği büyük dönüşümü sahne üzerinde, oyun içinde oyun anlayışıyla ele alan eseri Kadir Çevik yönetti.

Birol Tezcan'ın dramaturg olarak yer aldığı oyunda ışık tasarımına Ersin Yaşar, dekorlara Kadir Çevik ve Ersin Yaşar, koreografiye Pınar Ataer, kostüm tasarımına ise Yelda İşlekel imza attı.

Yönetmen Kadir Çevik, oyunun ardından seyircileri selamlayarak, "Ben de uzun zamandır oynamıyordum. Beni de oynattılar. Geçmişteki öğrencilerimle beraber oynamak, benim için çok önemli bir hatıra. İnşallah siz de öğrencilerinizle oynarsınız. Bu çok güzel bir şey. Bu ekip olmasaydı bu oyun olmazdı. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Hepimiz çalıştık ama ekip gerçekten müthiş çalıştı." dedi.

Başrol oyuncusu Mert Fırat da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, tüm oyuncuları ve sahne arkası görev yapan ekibi sahneye davet etti.

Sahnedeki oyuncuların aynı okuldan mezun olduğuna işaret eden Fırat, "Bizler neredeyse sınıf arkadaşı, okul arkadaşlarıyız. 20 yıl önce bu bizim okul oyunumuzdu. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla mezun olduk her birimiz." diye konuştu.

Tüm biletleri tükenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Kültür, Sanat

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 02:20:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.