Halep Aynularap Cezaevi'nde yangın çıktı, 7 mahkum hayatını kaybetti

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, mahkumlar henüz bilinmeyen nedenle isyan başlatarak koğuşları ateşe verdi.

Yangın geniş bir alana yayılırken olayda 7 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, terör örgütü YPG'nin feshedilmesinin ardından Aynularap Cezaevi'nin yönetiminin hala eski kadroların kontrolünde olduğuna, cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediğine dikkat çekildi.