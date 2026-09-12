Halep Aynularap Cezaevi'nde yangın çıktı, 7 mahkum hayatını kaybetti - Son Dakika
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Halep Aynularap Cezaevi'nde yangın çıktı, 7 mahkum hayatını kaybetti

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Suriye devlet televizyonuna göre, Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde mahkumların çıkardığı isyanda koğuşlar ateşe verildi ve yangın geniş bir alana yayıldı. Olayda 7 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı; haberde cezaevinin yönetiminin hala eski kadroların kontrolünde olduğu belirtildi.

Halep'in Aynularap ilçesindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 mahkum hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, mahkumlar henüz bilinmeyen nedenle isyan başlatarak koğuşları ateşe verdi.

Yangın geniş bir alana yayılırken olayda 7 mahkum yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberde, terör örgütü YPG'nin feshedilmesinin ardından Aynularap Cezaevi'nin yönetiminin hala eski kadroların kontrolünde olduğuna, cezaevinin henüz Suriye İçişleri Bakanlığına teslim edilmediğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep Aynularap Cezaevi'nde yangın çıktı, 7 mahkum hayatını kaybetti - Son Dakika

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