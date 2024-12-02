Halep Kalesi'nde Filistin Bayrağı! - Son Dakika
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Halep Kalesi'nde Filistin Bayrağı!

Rejim karşıtı gruplar, Halep Kalesi'nde Filistin bayrağı astı ve Esed'in posterini indirdi.

02.12.2024 17:46
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen Halep kent merkezinde bulunan tarihi Halep Kalesi'nin duvarına dev Filistin bayrağı asıldı.

Rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçen kent merkezindeki Halep Kalesi'nin ön duvarında asılı olan Devlet Başkanı Beşşar Esed'in posteri indirildi.

Kalenin ana girişinin duvarına dev Filistin bayrağı ve muhaliflerin kullandığı "devrim bayrağı" asıldı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA

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