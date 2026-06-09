Halep ve Gaziantep'ten Ortak Proje Müjdesi - Son Dakika
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Halep ve Gaziantep'ten Ortak Proje Müjdesi

09.06.2026 21:31
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Halep ve Gaziantep sanayi odaları, milyarlarca dolarlık ortak proje üzerinde çalışıyor.

Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha el-Kasım, Halep ile Gaziantep sanayi odaları arasında milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip ortak bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, Hem Halep'teki sanayicilere hem de Türkiye'deki makine üreticilerine katkı sağlayacak bu projeyle ilgili yakında güzel haberler paylaşacaklarını söyledi.

Türkiye ile Suriye iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı "Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" konulu zirve kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kasım, Halep ile Gaziantep arasında geliştirilen işbirliğinin önceki toplantılardan farklı olarak somut adımlara dayandığını dile getirdi.

Kasım, ekonomi, sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar düzeyinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, Halep ile Gaziantep arasında kardeş şehir ve kurum anlaşmalarının imzalandığını, saha çalışmalarının da fiilen başladığını ifade etti.

"Yakın zamanda Gaziantep'i Halep'te göreceğiz"

İki şehir arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin iyimser olduklarını dile getiren Kasım, "Yakın zamanda Gaziantep'i Halep'te göreceğiz." ifadesini kullandı.

Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasım, Türk sanayisinin son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, Türk şirketlerinin bilgi birikimi ve tecrübesinin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İş dünyasına da ortak yatırım çağrısında bulunan Kasım, Türk ve Suriyeli yatırımcıların birbirini tamamlayan avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Suriye sanayisinin savaş yıllarında ciddi zarar gördüğünü ifade eden Kasım, Gaziantep'teki sanayicilerin ise uluslararası pazarlara erişim ve üretim kapasitesi açısından önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, ortaklıkların her iki taraf için de kazanım sağlayacağını vurguladı.

"Yatırım hacmi milyarlarca dolar değerinde"

Halep'te çok sayıda yeni yatırım ve sanayi projesinin gündemde olduğunu aktaran Kasım, yeni tesislerin kurulması, ruhsatlandırılması ve yatırım kararlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kasım, Halep ve Gaziantep sanayi odaları arasında yürütülen ortak proje hakkında da bilgi vererek, bu projenin Halep'teki sanayicileri desteklerken Türkiye'deki makine üreticilerine de katkı sağlayacağını, ortak çıkar temelinde şekillenen bu girişime Türk hükümetinin de destek verdiğini söyledi.

Projenin büyüklüğüne ilişkin soru üzerine Kasım, yatırım hacminin milyarlarca dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep ve Gaziantep'ten Ortak Proje Müjdesi - Son Dakika

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