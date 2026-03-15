Halepçe ve Beyazıt Katliamı Anması
Halepçe ve Beyazıt Katliamı Anması

15.03.2026 16:50
Demokratik Kurumlar Platformu, Halepçe ve Beyazıt katliamlarını eylemle andı, direniş mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Demokratik Kurumlar Platformu, Halepçe ve Beyazıt katliamlarının yıl dönümü nedeniyle Beyazıt'ta eylem düzenledi. Ortak açıklamada, "Tarih açıkça göstermiştir ki katliamlar, yasaklar ve baskı politikaları halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesini ortadan kaldıramamıştır. Halepçe'de ve Beyazıt'ta yaşanan büyük acıya rağmen Kürt halkı ve Türkiye demokrasi güçleri mücadeleden vazgeçmemiş, direniş miraslarını bugünlere taşımışlardır" denildi.

Halepçe ve Beyazıt katliamlarında hayatını kaybedenler, Demokratik Kurumlar Platformu tarafından eylemle anıldı.

Beyazıt'ta düzenlenen eylemde, "Halepçe'den Beyazıt'a katliamları unutma, unutturma" yazılı pankart açılarak "Halepçe vicdandır, unutturma" ve "Beyazıt'ı unutma, unuturma" sloganları atıldı.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Rojda Yılmaz, katliamların amacının özgürlük ve demokrasi talebini bastırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Irak'ta baas rejimi neyse Türkiye'de 12 Eylül cuntası odur. Baskı şiddet ve askeri yöntemlerle halkların iradesi teslim alınmaya çalışılmıştır ancak tarih açıkça göstermiştir ki katliamlar, yasaklar ve baskı politikaları halkların özgürlük ve eşitlik mücadelesini ortadan kaldıramamıştır. Halepçe'de ve Beyazıt'ta yaşanan büyük acıya rağmen Kürt halkı ve Türkiye demokrasi güçleri mücadeleden vazgeçmemiş, direniş miraslarını bugünlere taşımışlardır. Özellikle Kürt halkı, haklı mücadelesinden vazgeçmemiş ve elde ettiği kazanımlarla bölgedeki demokratik gelişmelere önemli katkılar sunmuştur. Tarih bir daha göstermiştir ki baskı ve şiddet yöntemleri, demokrasi ve özgürlük mücadelelerini geçici olarak bastırabilir ancak ortadan kaldıramaz. Kimyasal silahlarlar kullanılsa bile katliam ve şiddetle hakların adalet eşitlik, özgürlük ve demokrasi asayışı durdurulamaz."

"Kürt halkının mücadelesi üçüncü yol anlayışında"

Bugün içinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel gelişmeler de yeni ve kritik kırılma anlarına işaret etmektedir. Ortadoğu'da büyüyen gerilimler ve savaşlar, halkları yeniden büyük risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu süreçte Kürt halkının küresel güçler ile bölgedeki gerici ve otoriter rejimler arasında bir tercihe zorlanmasını bekleyenler yanılacaktır. Kürt halkı ne küresel güç merkezlerine ne de baskıcı rejimlere mahkümdur. Kürt halkının mücadelesi, halkların eşitliği ve demokratik geleceği temelinde şekillenen üçüncü yol anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bu yaklaşım özgürlüğün, barışın ve demokratik çözümün halkların kendi iradesiyle mümkün olacağını savunmaktadır. Kürt halkı artık hiçbir gücün zor zamanlarda kullanacağı bir insan kaynağı değildir. Hem sahada hem de diplomasi alanında varlığını kanıtlamış bir halktır ve bu gerçeği görmezden gelen hiçbir siyasi yaklaşımın başarı şansı yoktur."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
