(HALFETİ) - İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atamasının ardından, Mardin ve Batman'da olduğu gibi Halfeti Belediyesi önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Karayılan'ı görevden uzaklaştırması ve yerine kayyum atamasının ardından Halfeti Belediye binası polis bariyerleriyle kapatıldı. Belediye önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Güncel › Halfeti Belediyesi'nde Kayyum Ataması ve Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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