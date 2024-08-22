Halfeti\'de Psikolojik Sorunları Olan Adam Eşi ve Çalışanını Öldürdü

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ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'ı (50) tabancayla öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Gafari Çolak, kendisine ait fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak ve çalışanı Nuh Kartal'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.