Halfeti'de Taşlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 16

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.