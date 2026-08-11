Halfeti\'de Yolsuzluk Operasyonunda 14 Kişi Tahliye Edildi

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde belediyenin önceki dönem yönetiminde ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan 29 kişiden 14'ü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli nisan ayında gözaltına alındı. Şüphelilerden Albayrak'ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar hakkında görülen ara duruşmada 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.