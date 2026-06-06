Halı Saha Kahramanı: Antrenör Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Halı Saha Kahramanı: Antrenör Hayat Kurtardı

Halı Saha Kahramanı: Antrenör Hayat Kurtardı
06.06.2026 19:55
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Malatya'da halı sahada rahatsızlanan B.A., antrenör Hasan Hüseyin Akçınar'ın müdahalesiyle kurtuldu.

MALATYA'da halı sahada rahatsızlanıp, dili boğazına kaçan B.A., işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar'ın erken müdahalesi ile yeniden hayata tutundu. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran Perşembe günü Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan B.A., aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi işletme sahibi ve aynı zamanda antrenör olan Hasan Hüseyin Akçınar, yardıma koştu. B.A.'nın dilinin boğazına kaçtığını fark eden Akçınar, müdahale etti. Akçınar'ın, boğazına kaçan dilini çıkarmasıyla B.A., kendine geldi. Halı sahada yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı Saha Kahramanı: Antrenör Hayat Kurtardı - Son Dakika

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