Halı Saha Maçında Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halı saha maçında rahatsızlanan kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 27 yaşındaki Kaan Kaç, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaç'ı hastaneye götürdü.
Kaan Kaç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaç'ın cenazesi, Alanyurt Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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