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İngilizce öğretmeni halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İngilizce öğretmeni halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç ilçesindeki dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynayan Tulgar, fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Tulgar kurtarılamadı. Cenazenin memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.

İngilizce öğretmeni halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
30.12.2023 - 10:37,
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç ilçesindeki dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yapan Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tugar, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tulgar'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tulgar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA
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Mehmet Selçuk, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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